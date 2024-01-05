Спасатели из Мариуполя подозреваются в госизмене. Фото: Донецкая областная прокуратура

Донецкая областная прокуратура заочно предъявила обвинение в государственной измене двум мужчинам. Так, бывшие спасатели из Мариуполя перешли на сторону оккупантов.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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В сообщении говорится, что двое мужчин родившиеся в Мариуполе и Новоазовске, принимали присягу на верность украинскому народу и обещали соблюдать Конституцию Украины, когда вступили в службу гражданской защиты.

Тем не менее весной 2022 года, занимая должности заместителя начальника учебного центра и сапера в отделе контроля за качеством разминирования в составе специализированной пиротехнической части аварийно-спасательного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, они нарушили свою присягу, перейдя на сторону оккупирующих сил.

Подозреваемый в госизмене. Фото: Донецкая областная прокуратура

"Эти мужчины заняли позиции спасателя-кинолога в отделе пиротехнических и специальных кинологических работ и сапера в отделе пиротехнических работ в части специального назначения, созданной оккупационными силами", — уточнили в прокуратуре.

Подозрение в госизмене. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Харьковской области также был задержан поклонник российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.

Кроме того, завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".