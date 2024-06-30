Максим Жорін прокоментував нову тактику російських загарбників

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Екскомандир полку ообливого призначення "Азов" Максим Жорін переконаний, що російська тактика атакувати позиції Сил оборони на мотоциклах є безглуздою. Він додав, що добре вишколені бійці легко ліквідують такі штурмові загони.

Такі думки Жорін висловив у неділю, 30 червня.

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"На своїх ділянках відповідальності ми вже зустрічали подібні штурмові загони мотоциклістів, бачили їхнє застосування в боях", — зазначив Жорін.

При цьому він додав, що допитати таких мотоциклістів нагоди не було, бо жоден загарбник до українських позицій не доїхав.

"Всі вони разом зі своїми мотоциклами залишаються валятись в полях та посадках", — додав військовий.

Жорін звернув увагу, що бувають ситуації, коли є сенс використовувати подібну мобільну техніку малого розміру. Проте це може бути ефективним для логістики, але аж ніяк не для штурмових загонів.

"Просто русаки вирішили, що так дешевше — не витрачати на своїх техніку", — вважає військовий.

Командир додав, що такі дії росіян на полібою виглядають безглуздо. Один вправний кулметник чи автоматник може вдалою чергою знищити усю групу разом із транспортним засобом.

Раніше колишній командир бригади "Азов" заявив, що Дагестан є передвісником майбутнього Росії. За його словами, така країна неминуче зіткнеться з громадянською війною.

Також ми повідомляли, що на думку Жоріна, в охороні нардепа Тищенка є люди з ОПЗЖ, які співпрацювали з Іллею Ківою.