Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир "Азова" Жорін пояснив, де може бути ефективною "мотоциклетна" тактика росіян arrow

Екскомандир "Азова" Жорін пояснив, де може бути ефективною "мотоциклетна" тактика росіян

30 червня 2024 18:50
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Максим Жорін прокоментував нову тактику російських загарбників
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Екскомандир полку ообливого призначення "Азов" Максим Жорін переконаний, що російська тактика атакувати позиції Сил оборони на мотоциклах є безглуздою. Він додав, що добре вишколені бійці легко ліквідують такі штурмові загони.

Такі думки Жорін висловив у неділю, 30 червня.

Читайте також:

Росіяни атакують на мотоциклах

"На своїх ділянках відповідальності ми вже зустрічали подібні штурмові загони мотоциклістів, бачили їхнє застосування в боях", — зазначив Жорін. 

При цьому він додав, що допитати таких мотоциклістів нагоди не було, бо жоден загарбник до українських позицій не доїхав.

"Всі вони разом зі своїми мотоциклами залишаються валятись в полях та посадках", — додав військовий. 

Жорін звернув увагу, що бувають ситуації, коли є сенс використовувати подібну мобільну техніку малого розміру. Проте це може бути ефективним для логістики, але аж ніяк не для штурмових загонів.

"Просто русаки вирішили, що так дешевше — не витрачати на своїх техніку", — вважає військовий. 

Командир додав, що такі дії росіян на полібою виглядають безглуздо. Один вправний кулметник чи автоматник може вдалою чергою знищити усю групу разом із транспортним засобом.

Раніше колишній командир бригади "Азов" заявив, що Дагестан є передвісником майбутнього Росії. За його словами, така країна неминуче зіткнеться з громадянською війною.

Також ми повідомляли, що на думку Жоріна, в охороні нардепа Тищенка є люди з ОПЗЖ, які співпрацювали з Іллею Ківою.

ЗСУ
Україна
полк "Азов"
війна в Україні
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони