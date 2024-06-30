Максим Жорин прокомментировал новую тактику российских захватчиков

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Экскомандир полка одобрительного назначения "Азов" Максим Жорин убежден, что российская тактика атаковать позиции Сил обороны на мотоциклах бессмысленна. Он добавил, что хорошо вышколенные бойцы легко ликвидируют подобные штурмовые отряды.

Такие мнения Жорин высказал в воскресенье, 30 июня.

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"На своих участках ответственности мы уже встречали подобные штурмовые отряды мотоциклистов, видели их применение в боях", — отметил Жорин.

При этом он добавил, что допросить таких мотоциклистов случая не было, потому что ни один захватчик до украинских позиций не доехал.

"Все они вместе со своими мотоциклами остаются валяться в полях и посадках", — добавил военный.

Жорин обратил внимание, что бывают ситуации, когда есть смысл использовать подобную мобильную технику малого размера. Однако это может быть эффективным для логистики, но отнюдь не для штурмовых отрядов.

"Просто русаки решили, что так дешевле - не тратить на своих технику", — считает военный.

Командир добавил, что подобные действия россиян на полибое выглядят бессмысленно. Один искусный кулметчик или автоматчик может удачной очередью уничтожить всю группу вместе с транспортным средством.

Ранее бывший командир бригады "Азов" заявил, что Дагестан является предвестником будущего России. По его словам, подобная страна неизбежно столкнется с гражданской войной.

Также мы сообщали, что, по мнению Жорина, в охране нардепа Тищенко есть люди из ОПЗЖ, которые сотрудничали с Ильей Кивой.