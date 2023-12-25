Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир "Азову" назвав одне з найбільших досягнень ЗСУ за 2023 рік arrow

Екскомандир "Азову" назвав одне з найбільших досягнень ЗСУ за 2023 рік

25 грудня 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Екскомандир "Азову" назвав одне з найбільших досягнень ЗСУ за 2023 рік
Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін вважає великим здобутком те, що українським військовим вдалося стримати ворога з кількісною перевагою. Однак одне з головних досягнень, на його думку, полягає не в цьому.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

Читайте також:

Жорін про одне з найбільших досягнень ЗСУ 

"Якщо щось виділяти, то одне з найбільших досягнень української армії у 2023 для мене — бої під Бахмутом, де ми знищили якусь просто неймовірну кількість ворогів. Там була знищена майже вся структура вагнерівців, що показала себе, як найбільш ефективна в російській армії. Так, ця ефективність — коштом втрат, але вона була. От того  вагнера вже більше не існує. А з ним ще цілого ряду підрозділів — десантних, мотострілецьких, стрілкових, танкових", — йдеться в повідомленні. 

Жорін зазначив, що за пів року вдалося знищити близько 40 тисяч особового складу ворога.

"Цифри дуже приблизні, бо їх ніхто й не думав рахувати. Досі там лежать", — пояснив військовий.

Він наголосив, що попереду ще багато роботи, тож потрібно робити акцент на майбутнє.

"Загалом, у нас ще стільки роботи попереду, що я б концентрувався не на обговоренні минулих заспокійливих перемог, а на пошуках сил для майбутніх!" — додав Жорін.

Нагадаємо, що Жорін також висловився на тему мобілізації. Він вважає, що тут обов'язковим є питання справедливості. Це означає, що діти політичної еліти теж мають іти воювати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі