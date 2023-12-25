Екскомандир "Азову" назвав одне з найбільших досягнень ЗСУ за 2023 рік

Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін вважає великим здобутком те, що українським військовим вдалося стримати ворога з кількісною перевагою. Однак одне з головних досягнень, на його думку, полягає не в цьому.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

Читайте також:

Жорін про одне з найбільших досягнень ЗСУ

"Якщо щось виділяти, то одне з найбільших досягнень української армії у 2023 для мене — бої під Бахмутом, де ми знищили якусь просто неймовірну кількість ворогів. Там була знищена майже вся структура вагнерівців, що показала себе, як найбільш ефективна в російській армії. Так, ця ефективність — коштом втрат, але вона була. От того вагнера вже більше не існує. А з ним ще цілого ряду підрозділів — десантних, мотострілецьких, стрілкових, танкових", — йдеться в повідомленні.

Жорін зазначив, що за пів року вдалося знищити близько 40 тисяч особового складу ворога.

"Цифри дуже приблизні, бо їх ніхто й не думав рахувати. Досі там лежать", — пояснив військовий.

Він наголосив, що попереду ще багато роботи, тож потрібно робити акцент на майбутнє.

"Загалом, у нас ще стільки роботи попереду, що я б концентрувався не на обговоренні минулих заспокійливих перемог, а на пошуках сил для майбутніх!" — додав Жорін.

Нагадаємо, що Жорін також висловився на тему мобілізації. Він вважає, що тут обов'язковим є питання справедливості. Це означає, що діти політичної еліти теж мають іти воювати.