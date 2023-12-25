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Экс-командир "Азова" назвал одно из самых больших достижений ВСУ за 2023 год

25 декабря 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Экс-командир "Азова" назвал одно из самых больших достижений ВСУ за 2023 год
Бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает большим достижением то, что украинским военным удалось сдержать врага с количественным преимуществом. Однако одно из главных достижений, по его мнению, не в этом.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram.

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Жорин об одном из самых больших достижений ВСУ

"Если что-то выделять, то одно из самых больших достижений украинской армии в 2023 для меня — бои под Бахмутом, где мы уничтожили какое-то просто невероятное количество врагов. Там была уничтожена почти вся структура вагнеровцев, которая показала себя как наиболее эффективная в российской армии. Так, эта эффективность — на средства потерь, но она была. Вот того вагнера уже больше не существует. А с ним еще целого ряда подразделений — десантных, мотострелковых, стрелковых, танковых", — говорится в сообщении.

Жорин отметил, что за полгода удалось уничтожить около 40 тысяч личного состава врага.

"Цифры очень приблизительны, потому что их никто и не думал считать. До сих пор там лежат", — объяснил военный.

Он подчеркнул, что впереди еще много работы, поэтому нужно делать акцент на будущее.

"В общем, у нас еще столько работы впереди, что я бы сконцентрировался не на обсуждении прошлых успокаивающих побед, а на поисках сил для будущих!" — добавил Жорин.

Напомним, что Жорин также высказался по теме мобилизации. Он считает, что здесь обязателен вопрос справедливости. Это значит, что дети политической элиты тоже должны воевать.

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