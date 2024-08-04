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Екскомандир Азову пояснив, чому таблички "Не ТЦК" не врятують автомобілі від підпалу

4 серпня 2024 21:59
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Максим Жорін розповів чому таблички "не ТЦК" не врятують автомобілі від підпалу
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: dialog.ua
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін переконаний, що немає жодного сенсу чіпляти на автомобілі таблички з написом "Не ТЦК". Він вважає, що це не зупинить підпалів автомобілів військових, оскільки це є російська підривна кампанія.

Про це Жорін написав на своїй сторінці у Telegram у неділю, 4 серпня.

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"Якщо хтось наївно думає, що напис на військових авто "Не ТЦК" врятує — запевняю, це помилкове судження", — вважає Жорін. 

Він зазначив, що наразі навіть серед військових немає повного розуміння, яка справжня причина всіх цих підпалів автомобілів.

"Такі диверсії не повʼязані з негативним ставленням до ТЦК і так далі. Займаються цим лише наймані за гроші РФ українські невігласи, які іноді навіть не задумуються, що вони роблять", — зазначив командир. 

Жорін закликав військових припинити чіпляти ці таблички, оскільки росіяни  добиваються, щоб складалося враження, що це внутрішня проблема України, а не їхня диверсійна робота.

ТЦК
Повідомлення Масима Жоріна. Фото: скриншот

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авто Україна військові мобілізація ТЦК та СП Росія Максим Жорін

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