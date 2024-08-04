Максим Жорін розповів чому таблички "не ТЦК" не врятують автомобілі від підпалу

Екскомандир Азову пояснив, чому таблички "Не ТЦК" не врятують автомобілі від підпалу
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін переконаний, що немає жодного сенсу чіпляти на автомобілі таблички з написом "Не ТЦК". Він вважає, що це не зупинить підпалів автомобілів військових, оскільки це є російська підривна кампанія.
Про це Жорін написав на своїй сторінці у Telegram у неділю, 4 серпня.
Жорін проти табличок "Не ТЦК"
"Якщо хтось наївно думає, що напис на військових авто "Не ТЦК" врятує — запевняю, це помилкове судження", — вважає Жорін.
Він зазначив, що наразі навіть серед військових немає повного розуміння, яка справжня причина всіх цих підпалів автомобілів.
"Такі диверсії не повʼязані з негативним ставленням до ТЦК і так далі. Займаються цим лише наймані за гроші РФ українські невігласи, які іноді навіть не задумуються, що вони роблять", — зазначив командир.
Жорін закликав військових припинити чіпляти ці таблички, оскільки росіяни добиваються, щоб складалося враження, що це внутрішня проблема України, а не їхня диверсійна робота.
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