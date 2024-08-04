Максим Жорін розповів чому таблички "не ТЦК" не врятують автомобілі від підпалу

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін переконаний, що немає жодного сенсу чіпляти на автомобілі таблички з написом "Не ТЦК". Він вважає, що це не зупинить підпалів автомобілів військових, оскільки це є російська підривна кампанія.

Про це Жорін написав на своїй сторінці у Telegram у неділю, 4 серпня.

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Жорін проти табличок "Не ТЦК"

"Якщо хтось наївно думає, що напис на військових авто "Не ТЦК" врятує — запевняю, це помилкове судження", — вважає Жорін.

Він зазначив, що наразі навіть серед військових немає повного розуміння, яка справжня причина всіх цих підпалів автомобілів.

"Такі диверсії не повʼязані з негативним ставленням до ТЦК і так далі. Займаються цим лише наймані за гроші РФ українські невігласи, які іноді навіть не задумуються, що вони роблять", — зазначив командир.

Жорін закликав військових припинити чіпляти ці таблички, оскільки росіяни добиваються, щоб складалося враження, що це внутрішня проблема України, а не їхня диверсійна робота.