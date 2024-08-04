Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Экскомандир Азова объяснил, почему таблички "Не ТЦК" не спасут автомобили от поджога arrow

Экскомандир Азова объяснил, почему таблички "Не ТЦК" не спасут автомобили от поджога

4 августа 2024 21:59
Дмитрий Галушка - Редактор
Максим Жорин рассказал почему таблички "не ТЦК" не спасут автомобили от поджога
Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: dialog.ua
Дмитрий Галушка - Редактор

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что нет смысла цеплять на автомобили таблички с надписью "Не ТЦК". Он считает, что это не остановит поджогов автомобилей военных, поскольку это российская подрывная кампания.

Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 4 августа.

Читайте также:

Жорин против табличек "Не ТЦК"

"Если кто-то наивно думает, что надпись на военных авто "Не ТЦК" спасет — уверяю, это ошибочное суждение", — считает Жорин.

Он отметил, что пока даже среди военных нет полного понимания, какова настоящая причина всех этих поджогов автомобилей.

"Такие диверсии не связаны с отрицательным отношением к ТЦК и так далее. Занимаются этим только наемные за деньги РФ украинские невежды, которые иногда даже не задумываются, что они делают", — отметил командир.

Жорин призвал военных прекратить цеплять эти таблички, поскольку россияне добиваются, чтобы создавалось впечатление, что это внутренняя проблема Украины, а не их диверсионная работа.

авто ТЦК
Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

авто Украина военные мобилизация ТЦК и СП Россия Максим Жорин

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
обновлено:

23:07 Очередная российская атака на Украину — воздушная тревога охватила половину территории

22:54 Не держался на ногах — во Львове нетрезвый водитель чуть не сбил ребенка и повредил два автомобиля

22:48 Кохан завоевал медаль в финале по метанию молота на Олимпиаде — как выступил украинец

22:45 В Украине обновились цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

22:18 Магучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, у Геращенко — "бронза"

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

21:59 Экскомандир Азова объяснил, почему таблички "Не ТЦК" не спасут автомобили от поджога

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

21:29 Доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен — кто их получит в августе

21:13 В Хмельницком два пророссийских агитатора хотели обжаловать приговор — что решил суд

21:04 Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

обновлено:

23:07 Очередная российская атака на Украину — воздушная тревога охватила половину территории

22:54 Не держался на ногах — во Львове нетрезвый водитель чуть не сбил ребенка и повредил два автомобиля

22:48 Кохан завоевал медаль в финале по метанию молота на Олимпиаде — как выступил украинец

22:45 В Украине обновились цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

22:18 Магучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, у Геращенко — "бронза"

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

21:59 Экскомандир Азова объяснил, почему таблички "Не ТЦК" не спасут автомобили от поджога

21:29 Доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен — кто их получит в августе

21:13 В Хмельницком два пророссийских агитатора хотели обжаловать приговор — что решил суд

21:04 Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

20:34 Олимпийская чемпионка получила страшную травму во время полуфинала Олимпиады-2024

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине