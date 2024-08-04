Максим Жорин рассказал почему таблички "не ТЦК" не спасут автомобили от поджога

Экскомандир Азова объяснил, почему таблички "Не ТЦК" не спасут автомобили от поджога
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что нет смысла цеплять на автомобили таблички с надписью "Не ТЦК". Он считает, что это не остановит поджогов автомобилей военных, поскольку это российская подрывная кампания.
Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 4 августа.
Жорин против табличек "Не ТЦК"
"Если кто-то наивно думает, что надпись на военных авто "Не ТЦК" спасет — уверяю, это ошибочное суждение", — считает Жорин.
Он отметил, что пока даже среди военных нет полного понимания, какова настоящая причина всех этих поджогов автомобилей.
"Такие диверсии не связаны с отрицательным отношением к ТЦК и так далее. Занимаются этим только наемные за деньги РФ украинские невежды, которые иногда даже не задумываются, что они делают", — отметил командир.
Жорин призвал военных прекратить цеплять эти таблички, поскольку россияне добиваются, чтобы создавалось впечатление, что это внутренняя проблема Украины, а не их диверсионная работа.
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