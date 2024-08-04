Максим Жорин рассказал почему таблички "не ТЦК" не спасут автомобили от поджога

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что нет смысла цеплять на автомобили таблички с надписью "Не ТЦК". Он считает, что это не остановит поджогов автомобилей военных, поскольку это российская подрывная кампания.

Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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Жорин против табличек "Не ТЦК"

"Если кто-то наивно думает, что надпись на военных авто "Не ТЦК" спасет — уверяю, это ошибочное суждение", — считает Жорин.

Он отметил, что пока даже среди военных нет полного понимания, какова настоящая причина всех этих поджогов автомобилей.

"Такие диверсии не связаны с отрицательным отношением к ТЦК и так далее. Занимаются этим только наемные за деньги РФ украинские невежды, которые иногда даже не задумываются, что они делают", — отметил командир.

Жорин призвал военных прекратить цеплять эти таблички, поскольку россияне добиваются, чтобы создавалось впечатление, что это внутренняя проблема Украины, а не их диверсионная работа.