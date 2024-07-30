Максим Жорін пояснив, за якої умови швидко завершиться війна та чи можливий ще один наступ на Києв

Максим Жорін. Фото: life.znaj.ua

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке припустив, що росіяни можуть дістатися до Києва в найближчі два роки. Це станеться за умови, якщо вони рухатимуться з тією ж швидкістю, з якою зараз просуваються до Покровська.

Коментуючи цей прогноз у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що всі підрахунки щодо того, де та коли просунуться росіяни, є гаданням на кавовій гущі. Водночас, ставитися до цього питання занадто легко не варто.

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Скриншот повідомлення Telegram-каналу Максима Жоріна

Що каже військовий щодо імовірного наступу росіян

Жорін зазначив, що росіяни дійсно швидко просуваються — це помітно навіть по картах.

"Переможними піснями, надіями і сподіваннями їх не зупинити. Росіяни зупиняються тільки там, де отримують п***ліну. А якщо їх не зупинити, війна реально може прийти дуже швидко, зокрема додому до тих, хто не пішов на війну", — заявив ексочільник "Азов".

На його думку швидке завершення війни можливе лише за умови швидкого знищення росіян.

"Треба прокидатися, скидати з голови каструлю надій і ставати до боротьби. Все дуже просто: чим раніше ми знищимо росіян, тим швидше закінчиться війна", — підсумував військовий.

Нагадаємо, Максим Жорін відреагував на знищення "вагнерівців" у Малі. На його думку, операцію, під час якої було знищено десятки російських військових, африканцям хтось допоміг спланувати.

Раніше ексочільник полку "Азов" заявив, що РФ може розпочати наступ на ще одному напрямку. Він наголосив, що в росіян достатньо ресурсів, тому є ризик наступу на південь України.