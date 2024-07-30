Максим Жорин объяснил, при каком условии скоро завершится война и возможно ли еще одно наступление на Киев

Максим Жорин. Фото: life.znaj.ua

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке предположил, что россияне могут добраться до Киева в ближайшие два года. Это произойдет при условии, что они будут двигаться с той же скоростью, с которой сейчас продвигаются в Покровск.

Комментируя этот прогноз в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что все подсчеты по поводу того, где и когда продвинутся россияне, являются гаданиями на кофейной гуще. В то же время относиться к этому вопросу слишком легко не стоит.

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Скриншот сообщения Telegram-канала Максима Жорина

Что говорит военный по поводу вероятного наступления россиян

Жорин отметил, что россияне действительно быстро продвигаются — это заметно даже по картам.

"Победными песнями, надеждами и чаяниями их не остановить. Россияне останавливаются только там, где получают п***лину. А если их не остановить, война реально может прийти очень быстро, в том числе домой к тем, кто не пошел на войну", — заявил экс-глава "Азов".

По его мнению, скорое завершение войны возможно только при условии быстрого уничтожения россиян.

"Надо просыпаться, сбрасывать с головы кастрюлю надежд и становиться в борьбу. Все очень просто: чем раньше мы уничтожим россиян, тем быстрее закончится война", — подытожил военный.

Напомним, Максим Жорин отреагировал на уничтожение "вагнеровцев" в Мали. По его мнению, операцию, в ходе которой были уничтожены десятки российских военных, африканцам кто-то помог спланировать.

Ранее экс-глава полка "Азов" заявил, что РФ может начать наступление на еще одном направлении. Он подчеркнул, что у россиян достаточно ресурсов, поэтому есть риск наступления на юг Украины.