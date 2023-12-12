Екскомандир "Азову" розповів, що означають сьогоднішні хакерські атаки

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: соцмережі

Екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін відреагував на сьогоднішні хакерські атаки на Україну. За його словами, ці дії ворога мають донести до громадян, що Україна на порозі нового етапу протистояння.

Про це Жорін написав у Telegram-каналі.

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"Хакерські атаки на банківські установи та мережі звʼязку навіть до найбільш стомленого від війни мають донести просту істину — ми на порозі нового етапу протистояння, і легшим він точно не буде. Не буде ніякого миру та відпочинку", — зазначив він.

Жорін зазначив, що західні країни проявляють слабкість, а українське суспільство — розʼєднаність, що створює непогані умови для окупантів.

"Путін, на відміну від вчорашніх "готових боротись до кінця", не змінив своїх планів зі знищення нашої країни", — додав військовий.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.