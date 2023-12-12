Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Экс-командир "Азова" рассказал, что означают сегодняшние хакерские атаки arrow

Экс-командир "Азова" рассказал, что означают сегодняшние хакерские атаки

12 декабря 2023 15:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс-командир "Азова" рассказал, что означают сегодняшние хакерские атаки
Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин, отреагировал на сегодняшние хакерские атаки на Украину. По его словам, эти действия врага должны донести гражданам, что Украина на пороге нового этапа противостояния.

Об этом Жорин написал в Telegram-канале.

Читайте также:

Хакерские атаки на Украину 12 декабря

"Хакерские атаки на банковские учреждения и сети связи даже до самой уставшей от войны должны донести простую истину — мы на пороге нового этапа противостояния, и легче он точно не будет. Не будет никакого мира и отдыха", — отметил он.

Жорин отметил, что западные страны проявляют слабость, а украинское общество — разобщенность, что создает неплохие условия для оккупантов.

"Путин, в отличие от вчерашних "готовых бороться до конца", не изменил своих планов по уничтожению нашей страны", — добавил военный.

null
Скриншот поста Жорина

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме