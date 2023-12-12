Экс-командир "Азова" рассказал, что означают сегодняшние хакерские атаки

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: соцсети

Экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин, отреагировал на сегодняшние хакерские атаки на Украину. По его словам, эти действия врага должны донести гражданам, что Украина на пороге нового этапа противостояния.

Об этом Жорин написал в Telegram-канале.

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"Хакерские атаки на банковские учреждения и сети связи даже до самой уставшей от войны должны донести простую истину — мы на пороге нового этапа противостояния, и легче он точно не будет. Не будет никакого мира и отдыха", — отметил он.

Жорин отметил, что западные страны проявляют слабость, а украинское общество — разобщенность, что создает неплохие условия для оккупантов.

"Путин, в отличие от вчерашних "готовых бороться до конца", не изменил своих планов по уничтожению нашей страны", — добавил военный.

Скриншот поста Жорина

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.