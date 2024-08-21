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Екскомандир "Азову" Жорін емоційно висловився про послаблення відповідальності за СЗЧ

21 серпня 2024 12:30
Катерина Османська - Редактор
СЗЧ в Україні — Жорін негативно висловився про послаблення відповідальності
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Катерина Османська - Редактор

Екскомандир полку "Азов", а сьогодні заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що закон про послаблення відповідальності за втечу з війська шкідливий та небезпечний для армії. На його думку, це може призвести до зловживань.

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram.

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Жорін наголосив, що не може бути дозволів "один раз сходити у СЗЧ", адже це призведе до зловживань. Окрім того, це дуже шкідливо та небезпечно для армії

"І виглядає це як провокація стосовно тих, хто теж би не проти був використати таку можливість, але терпів та чекав відпусток. Тепер виявляється, що втікачі вибачені — то чого б так всім не зробити?" — сказав військовий. 

Він вважає, що це буде реальною проблемою для командирів, бо порядок та дисципліна прямо впливають на боєздатність підрозділів.

послаблення відповідальності за СЗЧ
Скриншот допису Максима Жоріна

Що передувало

Верховна Рада України 20 серпня ухвалила законопроєкт щодо послаблення відповідальності за самовільне залишення частини. Згідно з цим законопроєктом, у разі якщо підозрюваний у СЗЧ висловив бажання продовжити службу — його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Водночас він може повернутися не лише до своєї військової частини, а й до іншої.

Однак, це можливо за згодою командира і лише один раз. 

Також важливі новини дня по темі:

Верховна Рада військові амністія законопроєкт війна в Україні СЗЧ Максим Жорін

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