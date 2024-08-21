СОЧ в Украине — Жорин негативно высказался об ослаблении ответственности

Экс-командир "Азова" Жорин эмоционально высказался об ослаблении ответственности за СОЧ
Экс-командир полка "Азов", а сегодня заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что закон об ослаблении ответственности за побег из войска вреден и опасен для армии. По его мнению, это может привести к злоупотреблениям.
Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram.
Реакция Жорина на ослабление ответственности за СОЧ
Жорин подчеркнул, что не может быть разрешений "один раз сходить в СОЧ", ведь это приведет к злоупотреблениям. Кроме того, это очень вредно и опасно для армии.
"И выглядит это как провокация в отношении тех, кто тоже не прочь был бы использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков. Теперь оказывается, что беглецы извинены — так чего бы так всем не сделать?" — сказал военный.
Он считает, что это будет реальной проблемой для командиров, потому что порядок и дисциплина оказывают прямое влияние на боеспособность подразделений.
Что предшествовало
Верховная Рада Украины 20 августа приняла законопроект по ослаблению ответственности за самовольное оставление части. Согласно этому законопроекту, в случае если подозреваемый в СОЧ выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. В то же время он может вернуться не только в свою воинскую часть, но и в другую.
Однако это возможно с согласия командира и только один раз.
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