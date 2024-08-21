Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Экс-командир "Азова" Жорин эмоционально высказался об ослаблении ответственности за СОЧ arrow

Экс-командир "Азова" Жорин эмоционально высказался об ослаблении ответственности за СОЧ

21 августа 2024 12:30
Катерина Османская - Редактор
СОЧ в Украине — Жорин негативно высказался об ослаблении ответственности
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Катерина Османская - Редактор

Экс-командир полка "Азов", а сегодня заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что закон об ослаблении ответственности за побег из войска вреден и опасен для армии. По его мнению, это может привести к злоупотреблениям.

Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram.

Читайте также:

Реакция Жорина на ослабление ответственности за СОЧ

Жорин подчеркнул, что не может быть разрешений "один раз сходить в СОЧ", ведь это приведет к злоупотреблениям. Кроме того, это очень вредно и опасно для армии.

"И выглядит это как провокация в отношении тех, кто тоже не прочь был бы использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков. Теперь оказывается, что беглецы извинены — так чего бы так всем не сделать?" — сказал военный.

Он считает, что это будет реальной проблемой для командиров, потому что порядок и дисциплина оказывают прямое влияние на боеспособность подразделений.

ослабление ответственности за СЗЧ
Скриншот сообщения Максима Жорина

Что предшествовало

Верховная Рада Украины 20 августа приняла законопроект по ослаблению ответственности за самовольное оставление части. Согласно этому законопроекту, в случае если подозреваемый в СОЧ выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. В то же время он может вернуться не только в свою воинскую часть, но и в другую.

Однако это возможно с согласия командира и только один раз.

Также важные новости дня по теме:

Верховная Рада военные амнистия законопроект война в Украине СОЧ Максим Жорин

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:35 Что принесут шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Эксклюзив

13:34 В ВР прокомментировали запрет выезда за границу женщинам

13:31 Народный синоптик Диденко назвала области, в которых завтра отступит жара

13:28 Омбудсмен объяснил, могут ли адвоката не пускать в ТЦК

13:27 Бойцы ССО уничтожили ряд понтонных переправ россиян в Курщине

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:21 На фронте погиб известный спортивный тренер

13:19 В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

13:08 Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году

13:01 Швейцария предлагает 50 тысяч франков за лучший план очищения озер от боеприпасов

13:35 Что принесут шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Эксклюзив

13:34 В ВР прокомментировали запрет выезда за границу женщинам

13:31 Народный синоптик Диденко назвала области, в которых завтра отступит жара

13:28 Омбудсмен объяснил, могут ли адвоката не пускать в ТЦК

13:27 Бойцы ССО уничтожили ряд понтонных переправ россиян в Курщине

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:21 На фронте погиб известный спортивный тренер

13:19 В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса

13:08 Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году

13:01 Швейцария предлагает 50 тысяч франков за лучший план очищения озер от боеприпасов

12:53 Оккупанты попали в энергообъект — последствия атаки на Николаевщину

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут