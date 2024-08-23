День прапора 2024 — Жорін звернувся до українців

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Екскомандир "Азову", а сьогодні заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у День Державного прапора звернувся до українців. Він наголосив, що громадян потрібно докласти багато зусиль, аби бачити свої прапори у своїх містах.

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram.

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Заява Жоріна

"Український прапор вартує дуже дорого. Цілі покоління проливали і продовжують проливати за нього кров. Ми, як ніхто, маємо розуміти його справжню цінність", — заявив Жорін.

Він додав, якщо громадяни справді хочуть бачити синьо-жовті стяги в українських містах — кожен українець має докласти до цього максимум зусиль.