День флага 2024 — Жорин обратился к украинцам

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Экс-командир "Азова", а сегодня заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в День Государственного флага обратился к украинцам. Он подчеркнул, что гражданам нужно приложить много усилий, чтобы видеть свои флаги в своих городах.

Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram.

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"Украинский флаг стоит очень дорого. Целые поколения проливали и продолжают проливать за него кровь. Мы, как никто, должны понимать его истинную ценность", — заявил Жорин.

Он добавил, если граждане действительно хотят видеть сине-желтые флаги в украинских городах — каждый украинец должен приложить к этому максимум усилий.