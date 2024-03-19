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Екскомандир Азову Жорін назвав найбільшу проблему, з якою зіштовхуються на фронті

19 березня 2024 21:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Екскомандир Азову Жорін назвав найбільшу проблему, з якою зіштовхуються на фронті
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Керовані авіаційні бомби є одною з найбільших проблем для фронту. За офіційними даними, лише від початку цього року росіяни скинули на українські території 3500 авіабомб.

Про це розповів екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram у вівторок, 19 березня.

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Застосування КАБів окупантами

За словами Жоріна, великий відсоток із запущених КАБів припав на Авдіївку — це відчули на собі, зокрема, бійці третьої штурмової.

Він розповів, що після Другої світової війни це вперше, коли КАБи застосовуються в таких масштабах. Ця зброя неточна, але вона і не має такою бути, аби знищувати людей.

"При великих об’ємах знищується абсолютно все — будинки, будь-які споруди, позиції, підземні укриття. А в рашці таких снарядів ах***ша кількість — вони мали величезні запаси, плюс налагодили масове виробництво", — зазначив військовий.

Жорін додав, що наразі немає змоги самостійно щось протиставити та наголосив, що ефективна протидія КАБам — лише західні системи ППО та літаки F-16.

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Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, що російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово було виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Також ми писали, що війська РФ скинули керовану авіаційну бомбу на місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень житловий будинок.

окупанти
полк "Азов"
війна в Україні
штурмова бригада
фронт
Максим Жорін
авіабомба

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