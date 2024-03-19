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Экс-командир Азова Жорин назвал самую большую проблему, с которой сталкиваются на фронте

19 марта 2024 21:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс-командир Азова Жорин назвал самую большую проблему, с которой сталкиваются на фронте
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Управляемые авиационные бомбы являются одной из самых больших проблем для фронта. По официальным данным, только с начала этого года россияне сбросили на украинские территории 3500 авиабомб.

Об этом рассказал экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram во вторник, 19 марта.

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Применение КАБов оккупантами

По словам Жорина, большой процент из запущенных КАБ пришелся на Авдеевку — это почувствовали на себе, в частности, бойцы третьей штурмовой.

Он рассказал, что после Второй мировой войны это впервые, когда КАБы применяются в таких масштабах. Это оружие неточно, но оно и не должно быть таким, чтобы уничтожать людей.

"При больших объемах уничтожается абсолютно все — дома, любые сооружения, позиции, подземные укрытия. А в решке таких снарядов ах***шее количество — они имели огромные запасы, плюс наладили массовое производство", — отметил военный.

Жорин добавил, что пока нет возможности самостоятельно что-либо противопоставить и подчеркнул, что эффективное противодействие КАБам — только западные системы ПВО и самолеты F-16.

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Скриншот поста Жорина

Напомним, что российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно были выведены из строя передатчики телерадиовещания.

Также мы писали, что войска РФ сбросили управляемую авиационную бомбу на город Волчанск. В результате обстрела получил повреждения жилой дом.

оккупанты
полк "Азов"
война в Украине
штурмовая бригада
фронт
Максим Жорин
авиабомба

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