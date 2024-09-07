Росія буде обстрілювати Україну доти, доки існує, заявив Жорін

Росія обстріляла Харків. Ілюстративне фото: Департамент комунікації МВС України

Кожен обстріл цивільних об'єктів з боку РФ є завжди спланованою "операцією" країни-агресора. І це не відповідь ворога на щось, це є терор і так буде до тих пір, поки існує Росія.

Таку думку у п'ятницю, 6 вересня, висловив екскомандир "Азову" Максим Жорін у своєму каналі в Telegram.

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Він зазначив, що удари РФ по цивільних об'єктах - це зовсім не відповідь на щось, а навпаки, цілеспрямований терор для залякування звичайного населення та створення напруги в суспільстві.

За словами Жоріна, чого б не робила Україна, яку б тактику не використовувала у війні — удари по цивільних об'єктах будуть відбуватись доти, доки існує Росія.

"Чому досі цього не всі українці розуміють, мені складно пояснити", — пише він.

Екскомандир "Азову" наголосив, що абсолютно будь-які примирення та умиротворення ворога — це шлях до поразки.

"Неможливо домовитись з хворими й неадекватними. Такий ворог, це факт. Може й приємно думати, що якась міжнародна зустріч чи договір принесуть мир, але це шкідливо. Бо відволікає від основного - від необхідності консолідуватись, готуватись і ставати сильніше", — резюмував Жорін.