Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що обстріли цивільних об'єктів будуть доти, доки існує РФ arrow

Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що обстріли цивільних об'єктів будуть доти, доки існує РФ

7 вересня 2024 05:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Росія буде обстрілювати Україну доти, доки існує, заявив Жорін
Росія обстріляла Харків. Ілюстративне фото: Департамент комунікації МВС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Кожен обстріл цивільних об'єктів з боку РФ є завжди спланованою "операцією" країни-агресора. І це не відповідь ворога на щось, це є терор і так буде до тих пір, поки існує Росія.

Таку думку у п'ятницю, 6 вересня, висловив екскомандир "Азову" Максим Жорін у своєму каналі в Telegram.

Читайте також:

Що написав військовий

Він зазначив, що удари РФ по цивільних об'єктах - це зовсім не відповідь на щось, а навпаки, цілеспрямований терор для залякування звичайного населення та створення напруги в суспільстві.

За словами Жоріна, чого б не робила Україна, яку б тактику не використовувала у війні — удари по цивільних об'єктах будуть відбуватись доти, доки існує Росія.

"Чому досі цього не всі українці розуміють, мені складно пояснити", — пише він.

Екскомандир "Азову" наголосив, що абсолютно будь-які примирення та умиротворення ворога — це шлях до поразки.

"Неможливо домовитись з хворими й неадекватними. Такий ворог, це факт. Може й приємно думати, що якась міжнародна зустріч чи договір принесуть мир, але це шкідливо. Бо відволікає від основного - від необхідності консолідуватись, готуватись і ставати сильніше", — резюмував Жорін.

Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що обстріли цивільних об'єктів будуть доти, доки існує РФ - фото 1

Також важливі новини дня по темі:

росіяни полк "Азов" війна в Україні Росія Максим Жорін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:44 На BBC вийшов новий серіал "Історія Зеленського" — вже доступні перші три епізоди

05:40 Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що обстріли цивільних об'єктів будуть доти, доки існує РФ

05:05 Зі штормовим вітром і нічною прохолодою — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Яке покарання загрожує адмінам Telegram-каналів, які "зливають" дані про ТЦК — відповідь адвоката

03:51 Уламки впали на території будинку та дитсадка — у КМВА повідомили про наслідки атаки БпЛА на Києв

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють керувати бойовою технікою — кого запрошують до полку "Азов"

03:18 У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожим дронам

03:09 У Києві та майже по всій Україні оголошено тривогу

02:57 Нардеп заявила, що Третя світова війна в гібридному форматі вже триває

02:54 "Шахеди" продовжують атакувати Україну — тривога поширилася на більшість областей

05:44 На BBC вийшов новий серіал "Історія Зеленського" — вже доступні перші три епізоди

05:40 Екскомандир "Азову" Жорін заявив, що обстріли цивільних об'єктів будуть доти, доки існує РФ

05:05 Зі штормовим вітром і нічною прохолодою — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Яке покарання загрожує адмінам Telegram-каналів, які "зливають" дані про ТЦК — відповідь адвоката

03:51 Уламки впали на території будинку та дитсадка — у КМВА повідомили про наслідки атаки БпЛА на Києв

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють керувати бойовою технікою — кого запрошують до полку "Азов"

03:18 У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожим дронам

03:09 У Києві та майже по всій Україні оголошено тривогу

02:57 Нардеп заявила, що Третя світова війна в гібридному форматі вже триває

02:54 "Шахеди" продовжують атакувати Україну — тривога поширилася на більшість областей

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги