Россия будет обстреливать Украину до тех пор, пока существует, заявил Жорин

Россия обстреляла Харьков. Иллюстративное фото: Департамент коммуникации МВД Украины

Каждый обстрел гражданских объектов со стороны РФ является всегда спланированной "операцией" страны-агрессора. И это не ответ врага на что-то, это террор и так будет до тех пор, пока существует Россия.

Такое мнение в пятницу, 6 сентября, высказал экскомандир "Азова" Максим Жорин в своем канале в Telegram.

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Он отметил, что удары РФ по гражданским объектам — это вовсе не ответ на что-либо, а наоборот, целенаправленный террор для устрашения обычного населения и создания напряжения в обществе.

По словам Жорина, чего бы ни делала Украина, какую бы тактику не использовала в войне — удары по гражданским объектам будут происходить до тех пор, пока существует Россия.

"Почему до сих пор не все украинцы понимают, мне сложно объяснить", — пишет он.

Экскомандир "Азова" подчеркнул, что абсолютно любые примирения и умиротворения врага — это путь к поражению.

"Невозможно договориться с больными и неадекватными. Такой враг, это факт. Может и приятно думать, что какая-то международная встреча или договор принесут мир, но это вредно. Потому что отвлекает от основного — от необходимости консолидироваться, готовиться и становиться сильнее", — резюмировал Жорин.