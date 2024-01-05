Екскомандувач НАТО пояснив, чому робота української ППО увійшла в історію

Гіперзвукові ракети "Кинджал". Фото: nta.ua

Українські сили протиповітряної оборони успішно збивають гіперзвукові російські ракети "Кинджал". Саме завдяки успішній роботі ППО весь світ дізнався, що "Кинджали" не є невразливими.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив генерал ВПС США у відставці і колишній командувач НАТО в Європі Філіп Брідлав.

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Тактика Росії в атаках по Україні

За словами американського генерала, Росія використовує свою певну тактику в атаках по Україні. Вона здійснює пуски ракет хвилями. На початку, з метою виснаження української ППО, РФ здійснює пуски менш потужних ракет, а потім атакує гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

"Перше, що я хотів би відзначити, я не знаю цього напевне, але я бачив багато повідомлень про те, що Росія використовувала дуже цікаву тактику. В межах цієї атаки вони відправили багато менш потужних безпілотників, які, гадаю, мали на меті навантажити українську протиповітряну оборону. Потім Росія випустила кілька потужніших ракет, але не "Кинджалів" — знову ж таки, щоб кинути виклик і навантажити українську ППО. Тобто була хвиля дешевших, менш потужних дронів, потім хвиля більш потужних ракет. А вже третя хвиля — гіперзвукові ракети Кинджал", — зазначив генерал.

Робота української ППО увійшла в історію

Він зазначив, що тут, на жаль, Росія успішна, і її тактика працює. Під час останніх атак РФ удари по Україні були більш результатними для неї. Однак він підкреслив, що українські сили ППО вдало ліквідовують ракети та запобігають влучанням. Брідлав підкреслив, що саме це увійде в історію.

"Але ми також побачили — у мене ще нема всіх фактів, але я маю кілька ланцюжків інформації, які свідчать, що Україна змогла збити ці ракети "Кинджал". Це увійшло в історію. Ми з’ясували, що вони не є невразливими, про що свого часу казав Путін", — наголосив Брідлав.

Як зазначив генерал, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що "Кинджали" лідирують серед усіх видів ударних ракет. Проте за результатами роботи ППО ця інформація спростовується.

"Особливо проти останніх версій ракет Patriot та певних інших ракет, які ми передали Україні, вони справді здатні збити "Кинджали" і мали успіх навіть у такій атаці", — підсумував генерал.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Єрмак розповів про російські обстріли та їхні наслідки, а також політики погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, і Велика Британія цьому сприятиме.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля поставки в Україну додаткових систем ППО. Очільник МЗС проводив телефонну розмову з бомбосховища під час російської атаки на Київ.