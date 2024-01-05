Экс-командующий НАТО объяснил, почему работа украинской ПВО вошла в историю

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Фото: nta.ua

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбивают гиперзвуковые российские ракеты "Кинжал". Именно благодаря такой работе ПВО весь мир узнал, что "Кинжалы" уязвимы.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО в Европе Филипп Бридлав.

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Тактика России в атаках по Украине

По словам американского генерала, Россия использует свою тактику в атаках по Украине. Она производит пуски ракет волнами. В начале, с целью истощения украинской ПВО, РФ осуществляет пуски менее мощных ракет, а затем атакует гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

"Первое, что я хотел бы отметить, — я не знаю этого наверняка, но я видел много сообщений — о том, что Россия использовала очень интересную тактику. В рамках этой атаки они отправили много менее мощных беспилотников, которые, думаю, преследовали цель нагрузить украинскую ПВО. Потом Россия выпустила несколько более мощных ракет, но не "Кинжалов" — опять же, чтобы бросить вызов и нагрузить украинскую ПВО. То есть была волна более дешевых, менее мощных дронов, потом волна более мощных ракет. А уже третья волна — гиперзвуковые ракеты Кинжал", — указал генерал.

Работа украинского ПВО вошла в историю

Он отметил, что здесь, к сожалению, Россия успешна и ее тактика работает. Во время последних атак РФ удары по Украине были более результативными для нее. Однако он подчеркнул, что украинские силы ПВО удачно ликвидируют ракеты и предотвращают попадания. Бридлав подчеркнул, что именно это войдет в историю.

"Но мы также увидели — у меня еще нет всех фактов, но у меня есть несколько цепочек информации, которые свидетельствуют, что Украина смогла сбить эти ракеты "Кинжал". Это вошло в историю. Мы выяснили, что они не являются неуязвимыми, о чем в свое время говорил Путин", — подчеркнул Бридлав.

Как отметил генерал, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что "Кинжалы" лидируют среди всех видов ударных ракет. Однако по результатам работы ПВО эта информация опровергается.

"Особенно против последних версий ракет Patriot и некоторых других ракет, которые мы передали Украине, они действительно способны сбить "Кинжалы", и имели успех даже в такой атаке", — подытожил генерал.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу. Ермак рассказал о российских обстрелах и их последствиях, а также политики согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины, и Великобритания будет этому способствовать.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель договорились об активизации усилий по поставке в Украину дополнительных систем ПВО. Глава МИД проводил телефонный разговор с бомбоубежищами во время российской атаки на Киев.