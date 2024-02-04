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Екскомандувач польських військ заявив, що НАТО має збивати ракети над Україною

4 лютого 2024 18:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Екскомандувач польських військ заявив, що НАТО має збивати ракети над Україною
Системи ППО. Ілюстративне фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Північноатлантичний альянс повинен збивати російські ракети над Україною. Йдеться про повітряні цілі, які прямуватимуть в напрямку Польщі, а також потрібно попередити Кремль про такі заходи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак.

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НАТО має збивати ракети над Україною, які летять до Польщі

У Польщі близько 70% громадян підтримують збиття ракет РФ над Україною, які летітимуть в напрямку їх держави.

За словами екскомандувача, НАТО давно повинно було ухвалити відповідне рішення, щоб унеможливити порушення російськими ракетами повітряного простору Польщі.

"Північноатлантичний альянс має виділити зону відповідальності і поінформувати росіян про те, що кожна ракета, яка летітиме у бік кордону України з Польщею, буде збита", — підкреслив Скшипчак.

Експерт переконаний, що Польща має право на те, щоб її територія була захищеною. При цьому він нагадав три випадки, коли повітряна зброя РФ залітала в межі європейської держави.

"НАТО має нас захищати. Відтак, має бути відповідний ультиматум росіянам: ми захищатимемо себе, ніщо не влетить на територію Польщі та інших країн Альянсу. Відтак, вважайте, куди ви запускаєте ракети: все, що з’явиться поблизу, збиватиметься", — зауважив колишній військовий.

Скшипчак додав, що НАТО повинне узгодити всі деталі з Києвом, на його думку, Україна зацікавлена в такому захисті теж. Експерт наголосив, що зона ураження російських ракет над територією України має визначатися не за областями, а враховуючи технічні можливості систем виявлення і збиття повітряних цілей.

Нагадаємо, згідно з інформацією іноземної преси, НАТО має готуватися до російських ударів по країнах Європи. Зокрема, генерали з Німеччини, США та Нідерландів прогнозують можливий наступ Росії вже за три роки. 

Додамо, генсек НАТО  Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.

Польща
війна
НАТО
Україна
ракети

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