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Экс-командующий польскими войсками заявил, что НАТО должно сбивать ракеты над Украиной

4 февраля 2024 18:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Экс-командующий польскими войсками заявил, что НАТО должно сбивать ракеты над Украиной
Системы ПВО. Иллюстративное фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Североатлантический альянс должен сбивать российские ракеты над Украиной. Речь идет о воздушных целях, которые будут следовать в направлении Польши, а также нужно предупредить Кремль о таких мерах.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

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НАТО должно сбивать ракеты над Украиной, летящие в Польшу

В Польше около 70% граждан поддерживают поражение ракет РФ над Украиной, которые будут лететь в направлении их государства.

По словам экс-командующего, НАТО давно должно было принять соответствующее решение, чтобы сделать невозможным нарушение российскими ракетами воздушного пространства Польши.

"Северноатлантический альянс должен выделить зону ответственности и проинформировать россиян о том, что каждая ракета, которая будет лететь в сторону границы Украины с Польшей, будет сбита", — подчеркнул Скшипчак.

Эксперт убежден, что Польша имеет право на то, чтобы ее территория была защищена. При этом он напомнил три случая, когда воздушное оружие РФ залетало в пределы европейского государства.

"НАТО должно нас защищать. Следовательно, должен быть соответствующий ультиматум россиянам: мы будем защищать себя, ничто не влетит на территорию Польши и других стран Альянса. Следовательно, считайте, куда вы запускаете ракеты: все, что появится поблизости, будет сбиваться", — заметил бывший военный.

Скшипчак добавил, что НАТО должно согласовать все детали с Киевом, по его мнению, Украина заинтересована в такой защите тоже. Эксперт подчеркнул, что зона поражения российских ракет над территорией Украины должна определяться не по областям, а учитывая технические возможности систем обнаружения и сбивания воздушных целей.

Напомним, согласно информации иностранной прессы, НАТО должно готовиться к российским ударам по странам Европы. В частности, генералы из Германии, США и Нидерландов прогнозируют возможное наступление России уже через три года.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

Польша
война
НАТО
Украина
ракеты

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