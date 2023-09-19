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Експерт пояснив, чи вплинуть події на фронті на зустріч у форматі Рамштайн

19 вересня 2023 04:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, чи вплинуть події на фронті на зустріч у форматі Рамштайн
Українські військові на фронті. Фото: Telegram-канал 3 ОШБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Західні партнери уважно слідкують за подіями на фронтах російсько-української війни. І це матиме відображення на зустрічі в форматі Рамштайн, яка відбудеться 19 вересня на однойменній базі у Німеччині.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Ігор Романенко зазначив, що, на думку західних партнерів, Україна частково розпорошує свої військові потужності, замість того, аби зосереджуватися на якомусь одному напрямку.

"Ви ж бачите, у нас Бахмут, Опитне, Бердянський і Мелітопольський напрямки, а тепер іще й Херсонський, де уже іде процес захоплення плацдармів", — наголосив експерт.

Це розпорошення вимагає більшої кількості ресурсів, зокрема, боєприпасів та зброї.

Тож тема актуальних подій на фронті не може пройти повз засідання на базі Рамштайн.

Захід слідкує за війною

За словами Ігоря Романенка, західні партнери відслідковують кожен крок українських військ на фронті.

"Вони мають відповідні структури, які цим займаються. Для них це важливо, вони бачать, яким чином виконуються ті чи інші завдання", — наголосив ексзаступник начальника Генштабу.

Нагадаємо, що 11 вересня очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава американського Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".

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