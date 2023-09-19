Эксперт объяснил, повлияют ли события на фронте на встречу в формате Рамштайн

Украинские военные на фронте. Фото: Telegram-канал 3 ОШБр

Западные партнеры внимательно следят за событиями на фронтах российско-украинской войны. И это отразится на встрече в формате Рамштайн, которая состоится 19 сентября на одноименной базе в Германии.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Игорь Романенко отметил, что, по мнению западных партнеров, Украина частично распыляет свои военные мощности, вместо того чтобы сосредотачиваться на каком-то одном направлении.

"Вы же видите, у нас Бахмут, Опросное, Бердянское и Мелитопольское направления, а теперь еще и Херсонское, где уже идет процесс захвата плацдармов", — подчеркнул эксперт.

Это распыление требует большего количества ресурсов, в частности, боеприпасов и оружия.

Тема актуальных событий на фронте не может пройти мимо заседания на базе Рамштайн.

Запад следит за войной

По словам Игоря Романенко, западные партнеры отслеживают каждый шаг украинских войск на фронте.

"У них есть соответствующие структуры, которые этим занимаются. Для них это важно, они видят, каким образом выполняются те или иные задачи", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба.

Напомним, что 11 сентября глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава американского Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".