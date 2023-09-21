Експерт пояснив, чому для удару по аеродрому Саки використали саме "Нептуни"

Аеродром Саки, який використовують російські окупанти. Фото: Вікіпедія

Аеродром Саки на окупованому росіянами Кримському півострові атакували ракетами "Нептун" з кількох важливих причин. По-перше, західних далекобійних ракет у нас не так багато і вони дорогі, по-друге, для удару по об’єкту такого великого розміру "Нептуни" є досить зручними.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Причини фінансово-економічні

Першою причиною використання саме "Нептуна" для удару по аеродрому Саки Дмитро Снєгирьов назвав вартість ракет.

Вітчизняні "Нептуни" є дешевшими за західні зразки далекобійних ракет, які мають у своєму розпорядженні ЗСУ — Storm Shadow та SCALP.

Крім того, наголосив експерт, британських та французьких ракет, які в деяких аспектах переважають українські "Нептуни" (тому, скажімо, саме їх використали під час удару по російських кораблях у Севастополі), у Сил оборони України не так багато, як хотілося б.

Причина військова

Також Дмитро Снєгирьов закцентував увагу на тому, що під час цієї атаки використовувалися різні типи зброї.

Це було зроблено, підкреслив військовий експерт, через те, що були різні види цілей — і відповідно до складності тієї чи іншої цілі було використано ті чи інші ракети.

Зокрема, "Нептунами", які початково є протикорабельними ракетами, ударили по аеродрому — великому, масштабному об’єкту.

Нагадаємо, що в ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму.

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети "Нептун".