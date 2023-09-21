Эксперт объяснил, почему для удара по аэродрому Саки использовали именно "Нептуны"

Аэродром Саки, который используют российские оккупанты. Фото: Википедия

Аэродром Саки на оккупированном россиянами Крымском полуострове атаковали ракетами "Нептун" по нескольким важным причинам. Во-первых, западных дальнобойных ракет у нас не так много и они дороги, во-вторых, для удара по объекту такого большого размера "Нептуны" достаточно удобны.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Причины финансово-экономические

Первой причиной использования именно "Нептуна" для удара по аэродрому Саки Дмитрий Снегирев назвал стоимость ракет.

Отечественные "Нептуны" дешевле западных образцов дальнобойных ракет, которые располагают ВСУ — Storm Shadow и SCALP.

Кроме того, подчеркнул эксперт, британских и французских ракет, которые в некоторых аспектах преобладают украинские "Нептуны" (поэтому, скажем, именно их использовали при ударе по российским кораблям в Севастополе), в Сил обороны Украины не так много, как хотелось бы.

Причина военная

Также Дмитрий Снегирев акцентировал внимание на том, что во время этой атаки использовались разные типы оружия.

Это было сделано, подчеркнул военный эксперт, из-за того, что были разные виды целей — и в соответствии со сложностью той или иной цели были использованы те или иные ракеты.

В частности, "Нептунами", первоначально противокорабельными ракетами, ударили по аэродрому — крупному, масштабному объекту.

Напомним, что в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".