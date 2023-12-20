Експерт пояснив, як впливає на допомогу Україні засилля молодих чоловіків-біженців в ЄС

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото:УНІАН

Європейці не розуміють, чому повинні допомагати Україні, коли в їх державах дуже багато чоловіків-біженців призовного віку. Іноземці здивовані, що в українській армії здебільшого "старі дядьки".

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

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"Вони були дещо шоковані, коли я їм пояснював, що в Україні воюють дядьки на фронті. Основну масу складають 40-45-річні старі дядьки, інваліди вже. Чому? Тому що молодь не може бути призвана в армію", — сказав Лакійчук.

Він уточнив, що суспільство Європи не розуміє, навіщо допомагати Україні, коли її ж чоловіки призовного віку трапляються на кожному кроці та отримують допомогу від Німеччини, Польщі, Чехії чи іншої країни-партнера.

На думку Лакйчука, ситуація з військовозобов'язаними перетворилася на "український нонсенс", оскільки наразі в Україні всі чоловіки молодші за 20 років — це "допризовники", до 27 років — "призовники", тобто їх можуть призвати до армії на строкову службу і рік-півтора року навчати захищати країну. І лише потім українець набуває статусу "військовозобов'язаний". Проте у воєнний час призов на строкову службу припиняється.

"Ці люди нікому нічого не повинні. І якщо хлопцю 20, 21, 22, 23, 24 роки - він призовник, він не може бути призваний в армію, тому що він призовник, а не військовозобов'язаний. Тобто найпродуктивніша категорія людей (за фізичними даними) під захист своєї батьківщини не потрапляє", — наголосив Лакійчук.

Нагадаємо, європейська комісія ухвалила рішення виділити понад 65 мільйонів євро з Фонду міграції та інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті осіб, які шукають притулок внаслідок російської агресії проти України.