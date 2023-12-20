Эксперт объяснил, как влияет на помощь Украине засилье молодых мужчин-беженцев в ЕС

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: УНИАН

Европейцы не понимают, почему должны помогать Украине, когда в их государствах очень много мужчин-беженцев призывного возраста. Иностранцы удивлены, что украинская армия в большинстве состоит з "старых дядей".

Об этом в интервью Radio NV рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

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"Они были несколько шокированы, когда я им объяснял, что в Украине воюют дяди на фронте. Основную массу составляют 40-45-летние старые дяди, инвалиды уже. Почему? Потому что молодежь не может быть призвана в армию", — сказал Лакийчук.

Он уточнил, что общество Европы не понимает, зачем помогать Украине, когда ее же мужчины призывного возраста встречаются на каждом шагу и получают помощь от Германии, Польши, Чехии или другой страны-партнера.

По мнению Лакийчука, ситуация с военнообязанными превратилась в "украинский нонсенс", поскольку сейчас в Украине все мужчины младше 20 лет — это "допризывники", до 27 лет — "призывники", то есть их могут призвать в армию на срочную службу и год-полтора года учить защищать страну. И только потом украинец приобретает статус "военнообязанный". Однако в военное время призыв на срочную службу прекращается.

"Эти люди никому ничего не должны. И если парню 20, 21, 22, 23, 24 года — он призывник, он не может быть призван в армию, потому что он призывник, а не военнообязанный. То есть самая продуктивная категория людей (за физическими данными) под защиту своей родины не попадает", — подчеркнул Лакийчук.

Напомним, европейская комиссия приняла решение выделить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии лиц, ищущих убежище в результате российской агрессии против Украины.