Експерт пояснив, яку техніку РФ знищать ракети AMRAAM

Ракета AMRAAM на крилі літака F-16С. Фото: U.S. Air National Guard photo by Senior Airman Megan Floyd

Американська керована ракета AMRAAM допоможе Силам оборони України знищити російську авіацію, зокрема винищувачі Су-30 та Су-35. Ці російські літаки обстрілюють позиції ЗСУ дуже небезпечними бомбами УПАБ-1500.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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AMRAAM проти російської бомби

За словами Петра Черника, американські керовані ракети AIM-120 AMRAAM можуть відіграти важливу роль у російсько-українській війні.

Експерт нагадав, що окупанти за допомогою винищувачів Су-30 та Су-35 обстрілюють позиції ЗСУ та прифронтову територію дуже небезпечними сучасними боєприпасами ― керованими бомбами УПАБ-1500 (які є новою розробкою російського ВПК, вони були представлені тільки 2019 року).

"Саму бомбу збити неможливо, — підкреслив експерт. — Але AMRAAM можуть знищити російські літаки ще до скидання бомб. Саме для цього американські ракети і потрібні ЗСУ".

Дальність ураження — на користь ЗСУ

Дуже важливою характеристикою AMRAAM, підкреслив полковник ЗСУ, є дальність польоту. Ці американські керовані ракети можуть запускатися з відстані до 180 кілометрів від точки ураження.

"Разом з тим бомби УПАБ-1500 можуть пролетіти до 70 кілометрів. Тож, як ми бачимо, у літака F-16, який і запускає AIM-120, є понад 100 кілометрів люфту для запуску", — наголосив Черник.

Крім того, він підкреслив, що швидкість польоту ракети становить до 5000 кілометрів, тож відстань до ворожого літака AMRAAM подолає за кількадесять секунд, що фактично не залишає йому жодних шансів.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Пентагон оголосив про свій намір придбати у Raytheon ракети типу "повітря-повітря" середнього радіуса дії AMRAAM для українських Збройних сил. Контракт із компанією, що базується в Аризоні, має бути завершений до кінця листопада 2024 року.