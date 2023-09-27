Эксперт объяснил, какую технику РФ уничтожат ракеты AMRAAM

Ракета AMRAAM на крыле самолета F-16С. Фото: US Air National Guard Photo by Senior Airman Megan Floyd

Американская управляемая ракета AMRAAM поможет Силам обороны Украины уничтожить российскую авиацию, в том числе истребители Су-30 и Су-35. Эти российские самолеты обстреливают позиции ВСУ очень опасными бомбами УПАБ-1500.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, американские управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM могут сыграть немаловажную роль в российско-украинской войне.

Эксперт напомнил, что оккупанты с помощью истребителей Су-30 и Су-35 обстреливают позиции ВСУ и прифронтовую территорию очень опасными современными боеприпасами — управляемыми бомбами УПАБ-1500 (которые являются новой разработкой российского ВПК, они были представлены только в 2019 году).

"Саму бомбу сбить невозможно, — подчеркнул эксперт. — Но AMRAAM могут уничтожить российские самолеты еще до сброса бомб. Именно для этого американские ракеты и нужны ВСУ".

Дальность поражения ― в пользу ВСУ

Очень важная характеристика AMRAAM, подчеркнул полковник ВСУ, ― дальность полета. Эти американские управляемые ракеты могут запускаться с расстояния до 180 км от точки поражения.

"Вместе с тем бомбы УПАБ-1500 могут пролететь до 70 километров. Поэтому, как мы видим, у самолета F-16, который и запускает AIM-120, есть более 100 километров люфта для запуска", — подчеркнул Черник.

Кроме того, он подчеркнул, что скорость полета ракеты составляет до 5000 километров, поэтому расстояние до вражеского самолета AMRAAM преодолеет за несколько секунд, что фактически не оставляет ему никаких шансов.

Напомним, в сентябре стало известно, что Пентагон объявил о своем намерении приобрести у Raytheon ракеты типа "воздух-воздух" среднего радиуса действия AMRAAM для украинских вооруженных сил. Контракт с компанией, базирующейся в Аризоне, должен быть завершен до конца ноября 2024 года.