Експерт пояснив, що означали слова Остіна про час, який не на боці Путіна

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

Ситуація в Росії, зокрема з армією, поступово доходить до критичної межі, а для самого Володимира Путіна війна може завершитися палацовим переворотом. На це міг натякати у своєму виступі у Рамштайні очільник Пентагону Ллойд Остін.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Росія доходить до критичної межі

Петро Черник погодився, що слова Ллойда Остіна про те, що час у війні не на боці Володимира Путіна — це може бути як дипломатичний натяк кремлівському диктатору, так і констатація серйозних проблем у країни-агресора.

"За великим рахунком росіяни можуть розраховувати хіба на кадровий ресурс — людей в Росії багато, помирати за царя вони привчені. Але в цілому армія РФ таки доходить до критичної межі", — наголосив експерт.

В Росії можливий переворот

Також заява Остіна може стосуватися і перспективи палацового перевороту та відсторонення Володимира Путіна від влади.

"Для Росії це є звичною справою, згадайте хоча б їхніх імператорів та імператриць, які скидали чи навіть убивали попередників. Що там говорити, якщо навіть умовно демократичний Єльцин розстріляв парламент 1993 року, коли той почав йому заважати", — нагадав Петро Черник.

Нагадаємо, що на засіданні в Рамштайні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів.