Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт пояснив, що означали слова Остіна про час, який не на боці Путіна arrow

Експерт пояснив, що означали слова Остіна про час, який не на боці Путіна

21 вересня 2023 16:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, що означали слова Остіна про час, який не на боці Путіна
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ситуація в Росії, зокрема з армією, поступово доходить до критичної межі, а для самого Володимира Путіна війна може завершитися палацовим переворотом. На це міг натякати у своєму виступі у Рамштайні очільник Пентагону Ллойд Остін.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Читайте також:

Росія доходить до критичної межі

Петро Черник погодився, що слова Ллойда Остіна про те, що час у війні не на боці Володимира Путіна — це може бути як дипломатичний натяк кремлівському диктатору, так і констатація серйозних проблем у країни-агресора.

"За великим рахунком росіяни можуть розраховувати хіба на кадровий ресурс — людей в Росії багато, помирати за царя вони привчені. Але в цілому армія РФ таки доходить до критичної межі", — наголосив експерт.

В Росії можливий переворот

Також заява Остіна може стосуватися і перспективи палацового перевороту та відсторонення Володимира Путіна від влади.

"Для Росії це є звичною справою, згадайте хоча б їхніх імператорів та імператриць, які скидали чи навіть убивали попередників. Що там говорити, якщо навіть умовно демократичний Єльцин розстріляв парламент 1993 року, коли той почав йому заважати", — нагадав Петро Черник.

Нагадаємо, що на засіданні в Рамштайні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз