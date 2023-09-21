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Эксперт объяснил, что означали слова Остина о времени, которое не на стороне Путина

21 сентября 2023 16:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, что означали слова Остина о времени, которое не на стороне Путина
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Ситуация в России, в частности с армией, постепенно доходит до критического предела, а для самого Владимира Путина война может завершиться дворцовым переворотом. На это мог намекать в своем выступлении в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Россия доходит до критического предела

Петр Черник согласился, что слова Ллойда Остина о том, что время в войне не на стороне Владимира Путина — это может быть как дипломатический намек кремлевскому диктатору, так и констатация серьезных проблем у страны-агрессора.

"По большому счету, россияне могут рассчитывать разве что на кадровый ресурс — людей в России много, умирать за царя они приучены. Но в целом армия РФ доходит до критического предела", — подчеркнул эксперт.

В России возможен переворот

Также заявление Остина может касаться и перспектив дворцового переворота, и отстранения Владимира Путина от власти.

"Для России это привычное дело, вспомните хотя бы их императоров и императриц, которые свергали или даже убивали предшественников. Что там говорить, если даже условно демократический Ельцин расстрелял парламент в 1993 году, когда тот начал ему мешать", — напомнил Петр Черник.

Напомним, что на заседании в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники выделили для оборонных нужд Украины более 76 миллиардов долларов.

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