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Експерт спростував поширений фейк щодо репарацій Україні через агресію РФ

21 жовтня 2023 16:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експерт спростував поширений фейк щодо репарацій Україні через агресію РФ
Вояк у зруйнованій будівлі. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Соціальними мережами активно поширюється інформація, що Україна не отримає репарацій від Російської Федерації за початок агресивної війни. Проте це лише черговий фейк, запущений російськими загарбниками.

Його розвінчали на Telegram-каналі Spravdi.

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В мережі активно розганяється фейк, згідно з яким Україна не отримає жодної репарації від РФ. Це пояснюється тим, що Зеленський не ввів на території державистан війни.

Репарації — це одна з форм компенсації шкоди, заподіяної однією державою іншій. 

Міжнародна спільнота не має сумнівів, що між Україною та росією є війна, пояснив колишній заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов у коментарі журналістам StopFake.

"Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві і не є критерієм для оцінки шкоди чи обов’язку виплати репарацій", — додав експерт.

Раніше ми розповідали, що виплати компенсацій за позовами щодо шкоди життю та здоров'ю людини з боку Росії може затягнутися і до ста років.

Нагадуємо, що Росія завдала Україні збитків на 400 мільярдів доларів через повномасштабне вторгнення.

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