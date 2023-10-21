Експерт спростував поширений фейк щодо репарацій Україні через агресію РФ

Вояк у зруйнованій будівлі. Фото: Reuters

Соціальними мережами активно поширюється інформація, що Україна не отримає репарацій від Російської Федерації за початок агресивної війни. Проте це лише черговий фейк, запущений російськими загарбниками.

Його розвінчали на Telegram-каналі Spravdi.

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В мережі активно розганяється фейк, згідно з яким Україна не отримає жодної репарації від РФ. Це пояснюється тим, що Зеленський не ввів на території державистан війни.

Репарації — це одна з форм компенсації шкоди, заподіяної однією державою іншій.

Міжнародна спільнота не має сумнівів, що між Україною та росією є війна, пояснив колишній заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов у коментарі журналістам StopFake.

"Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві і не є критерієм для оцінки шкоди чи обов’язку виплати репарацій", — додав експерт.

Раніше ми розповідали, що виплати компенсацій за позовами щодо шкоди життю та здоров'ю людини з боку Росії може затягнутися і до ста років.

Нагадуємо, що Росія завдала Україні збитків на 400 мільярдів доларів через повномасштабне вторгнення.