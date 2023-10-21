Эксперт опроверг распространенный фейк по репарациям Украине из-за агрессии РФ

Воин в разрушенном здании. Фото: Reuters

Социальными сетями активно распространяется информация, что Украина не получит репарации от Российской Федерации за начало агрессивной войны. Однако это только очередной фейк, запущенный русскими захватчиками.

Его развенчали на Telegram-канале Spravdi.

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Репарации в пользу Украины

В сети активно разгоняется фейк, согласно которому Украина не получит репарации от РФ. Это объясняется тем, что Зеленский не ввел на территории государства состояние войны.

Репарации — это одна из форм компенсации ущерба, причиненного одним государством другому.

Международное сообщество не сомневается, что между Украиной и Россией есть война, пояснил бывший заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в комментарии журналистам StopFake.

"Формальное объявление войны уже давно не требуется в международном праве и не является критерием для оценки вреда или долга по выплате репараций", — добавил эксперт.

Ранее мы рассказывали, что выплата компенсаций по искам по вреду жизни и здоровью человека со стороны России может затянуться и до ста лет.

Напоминаем, что Россия нанесла Украине ущерб в 400 миллиардов долларов из-за полномасштабного вторжения.