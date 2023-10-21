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Эксперт опроверг распространенный фейк по репарациям Украине из-за агрессии РФ

21 октября 2023 16:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперт опроверг распространенный фейк по репарациям Украине из-за агрессии РФ
Воин в разрушенном здании. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Социальными сетями активно распространяется информация, что Украина не получит репарации от Российской Федерации за начало агрессивной войны. Однако это только очередной фейк, запущенный русскими захватчиками.

Его развенчали на Telegram-канале Spravdi.

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В сети активно разгоняется фейк, согласно которому Украина не получит репарации от РФ. Это объясняется тем, что Зеленский не ввел на территории государства состояние войны.

Репарации — это одна из форм компенсации ущерба, причиненного одним государством другому.

Международное сообщество не сомневается, что между Украиной и Россией есть война, пояснил бывший заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в комментарии журналистам StopFake.

"Формальное объявление войны уже давно не требуется в международном праве и не является критерием для оценки вреда или долга по выплате репараций", — добавил эксперт.

Ранее мы рассказывали, что выплата компенсаций по искам по вреду жизни и здоровью человека со стороны России может затянуться и до ста лет.

Напоминаем, что Россия нанесла Украине ущерб в 400 миллиардов долларов из-за полномасштабного вторжения.

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