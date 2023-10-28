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Експрем'єр Литви розповів, чи не відійшла війна в Україні на другий план на фоні Ізраїлю

28 жовтня 2023 14:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Експрем'єр Литви розповів, чи не відійшла війна в Україні на другий план на фоні Ізраїлю
Експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На фоні відсутності нових пакетів санкцій та війни в Ізраїлі існують побоювання, чи не відійшла тема війни в Україні на другий план. Свою думку щодо цього висловив експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

Про це пише 24 канал.

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Зв'язок між війною в Україні та нападом ХАМАС на Ізраїль

"Такі занепокоєння є, але я думаю, що аналітики, експерти й політики розуміють зв'язок між російською війною проти України й тим, що ХАМАС почав терористичну війну проти Ізраїлю", — сказав експрем'єр.

На його думку, згадуючи про зв'язки між Іраном та Кремлем, між Іраном та ХАМАС, і згадуючи про візити лідерів ХАМАС до Москви — це втілення плану Кремля, аби війна навколо Європи поширилась на нові території.

"Навіть в радянські часи, як сьогодні показують архіви, багато палестинських терористів у той час навчалися в радянському таборі, особливо в частині східної Німеччини. Тобто нам добре відомі ці зв'язки й зрозуміло, що в Путіна є ще, скажімо так, декілька "кнопок", як розширити війну. Я думаю, що на фоні об'єднання світового тероризму Захід врешті прийде до бажаного висновку, що найголовніших терористів, тобто Кремль, треба перемогти в Україні", — додав Кубілюс.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян попередив, що відкриє нові фронти проти США, якщо вони продовжуватимуть підтримувати Ізраїль. Це викликало побоювання, що конфлікт Ізраїлю і ХАМАСу переросте у ширшу війну.

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