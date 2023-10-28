Экспремьер Литвы рассказал, не отошла ли война в Украине на второй план на фоне Израиля

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Фото: Укринформ

На фоне отсутствия новых пакетов санкций и войны в Израиле есть опасения, не отошла ли тема войны в Украине на второй план. Свое мнение по этому поводу высказал экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Об этом пишет 24 канал.

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"Такие беспокойства есть, но я думаю, что аналитики, эксперты и политики понимают связь между российской войной против Украины и тем, что ХАМАС начал террористическую войну против Израиля", — сказал экс-премьер.

По его мнению, вспоминая о связях между Ираном и Кремлем, между Ираном и ХАМАС и вспоминая о визитах лидеров ХАМАС в Москву — это воплощение плана Кремля, чтобы война вокруг Европы распространилась на новые территории.

"Даже в советские времена, как сегодня показывают архивы, многие палестинские террористы в то время обучались в советском лагере, особенно в части восточной Германии. То есть нам хорошо известны эти связи и понятно, что у Путина есть еще, скажем так, несколько" кнопок", как расширить войну. Я думаю, что на фоне объединения мирового терроризма Запад, наконец, придет к желаемому выводу, что самых главных террористов, то есть Кремль, нужно победить в Украине", — добавил Кубилюс.

Напомним, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян предупредил, что откроет новые фронты против США, если они будут поддерживать Израиль. Это вызвало опасение, что конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в более широкую войну.