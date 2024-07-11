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Ексзаступниця голови МЗС припустила, що українці не будуть готові до перемоги

11 липня 2024 21:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Зеркаль наголосила на необхідності підготувати українців до перемоги
Дипломатка, юристка, колишня заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль. Фото: скриншот
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Дипломатка, юристка, колишня заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль припустила, що українці не будуть готові до перемоги. Вона зазначила, що хоче, аби була підготовка.

Про це Лана Зеркаль розповіла в інтерв'ю "Українській правді". 

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Зеркаль наголосила, що дуже хоче перемоги та можливості розвитку країни. 

"Я дуже хвилююсь за те, що ми не будемо готові до цієї перемоги, а я б дуже хотіла, аби ми підготувалися до перемоги і розуміли, що зараз, під час війни, нам всі допомагають, нам може не подобатися рівень цієї допомоги, але вона є", — зазначила вона.

За її словами, після перемоги Україна залишиться сама з собою та буде відповідати за себе самостійно.

"Те, що ми будемо представляти собою як країна, це вже буде тільки наша відповідальність", — додала Зеркаль.

Нагадаємо, Зеркаль розповіла, що єдині країни, які ввели санкції проти російської атомної сфери, це Канада, Велика Британія і Сполучені Штати. Вона додала, що інші країни не запроваджують санкції через залежність від російського атомного палива.

Також Зеркаль пояснила, чому атаки Росії по енергетиці розпочалися лише через пів року. За її словами, окупанти намагаються знищити нашу енергосистему, завдавши значних збитків.

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