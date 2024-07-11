Зеркаль подчеркнула необходимость подготовить украинцев к победе

Дипломат, юрист, бывший заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль. Фото: скриншот

Дипломат, юрист, бывший заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Лана Зеркаль предположила, что украинцы не будут готовы к победе. Она отметила, что хочет, чтобы была подготовка.

Об этом Лана Зеркаль рассказала в интервью "Украинской правде".

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Победа Украины в войне

Зеркаль подчеркнула, что очень хочет победы и возможности развития страны.

"Я очень волнуюсь о том, что мы не будем готовы к этой победе, а я бы очень хотела, чтобы мы подготовились к победе и понимали, что сейчас, во время войны, нам все помогают, нам может не нравиться уровень этой помощи, но она есть", — отметила она.

По ее словам, после победы Украина останется сама с собой и будет отвечать за себя самостоятельно.

"То, что мы будем представлять собой как страна, это уже будет только наша ответственность", — добавила Зеркаль.

Напомним, Зеркаль рассказала, что единственные страны, введшие санкции против российской атомной сферы, это Канада, Великобритания и Соединенные Штаты. Она добавила, что другие страны не вводят санкции из-за зависимости от российского атомного топлива.

Также Зеркаль объяснила, почему атаки России по энергетике начались только через полгода. По ее словам, оккупанты пытаются уничтожить нашу энергосистему, нанеся значительный ущерб.