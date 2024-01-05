Ердоган запропонував Зеленському посередництво у переговорах з Росією

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Турецький лідер запропонував гаранту своє посередництво у мирних переговорах із Росією.

Відповідне повідомлення щодо телефонної розмови опублікувала канцелярія турецького президента.

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"На зустрічі обговорювалися регіональні та глобальні проблеми, зокрема російсько-українська війна. Під час зустрічі наш президент Ердоган заявив, що Туреччина докладає інтенсивних зусиль для припинення кровопролиття як в Україні, так і на палестинських територіях і забезпечення постійного миру", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що Ердоган заявив про готовність Туреччини взяти на себе роль посередника та прийняти мирні переговори з Росією.

Крім того, турецький лідер наголосив на важливості реструктуризації зернового коридору, і що він продовжує дипломатичні контакти з цією метою.

Скриншот допису адміністрації Ердогана

Що про розмову повідомив Зеленський

Водночас пресслужба президента не повідомляла про пропозицію турецького лідера стосовно посередництва у переговорах.

Там розповіли, що під час розмови Зеленський поінформував Ердогана про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться в Давосі, та запросив представника Туреччини.

"Окрему увагу під час розмови приділили пункту Формули миру щодо повернення всіх полонених та депортованих. Дуже важливим є посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших — дорослих та дітей, воїнів та цивільних, — які утримуються в російській неволі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган згадав про зернову угоду. Лідер мусульманської країни зазначив, що планує поговорити з Путіним про відновлення Чорноморської ініціативи із залученням України та Росії.

Також ми писали, що за словами Ердогана, надання статусу кандидата ЄС Україні та Молдові нічого не означає. На його думку, ЄС загальмує процес вступу.