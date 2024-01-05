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Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Россией

5 января 2024 21:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Россией
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер предложил гаранту свое посредничество в мирных переговорах с Россией.

Соответствующее сообщение о телефонном разговоре опубликовала канцелярия турецкого президента.

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"На встрече обсуждались региональные и глобальные проблемы, в том числе российско-украинская война. Во время встречи наш президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для прекращения кровопролития как в Украине, так и на палестинских территориях и обеспечения постоянного мира", — говорится в сообщении.

Там отметили, что Эрдоган заявил о готовности Турции взять на себя роль посредника и принять мирные переговоры с Россией.

Кроме того, турецкий лидер отметил важность реструктуризации зернового коридора, и что он продолжает дипломатические контакты с этой целью.

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Скриншот поста  администрации Эрдогана

Что о разговоре сообщил Зеленский

В то же время пресс-служба президента не сообщала о предложении турецкого лидера о посредничестве в переговорах.

Там рассказали, что во время разговора Зеленский проинформировал Эрдогана о готовящейся новой встрече на уровне советников, которая состоится в Давосе, и пригласил представителя Турции.

"Отдельное внимание во время разговора уделили пункту Формулы мира о возвращении всех пленных и депортированных. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех других — взрослых и детей, воинов и гражданских, — которые содержатся в российской неволе", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о зерновом соглашении. Лидер мусульманской страны отметил, что планирует поговорить с Путиным о возобновлении Черноморской инициативы по привлечению Украины и России.

Также мы писали, что, по словам Эрдогана, предоставление статуса кандидата ЕС Украине и Молдове ничего не означает. По его мнению, ЕС затормозит процесс вступления.

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