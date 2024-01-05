Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер предложил гаранту свое посредничество в мирных переговорах с Россией.
Соответствующее сообщение о телефонном разговоре опубликовала канцелярия турецкого президента.
Эрдоган предлагает посредничество в переговорах с РФ
"На встрече обсуждались региональные и глобальные проблемы, в том числе российско-украинская война. Во время встречи наш президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для прекращения кровопролития как в Украине, так и на палестинских территориях и обеспечения постоянного мира", — говорится в сообщении.
Там отметили, что Эрдоган заявил о готовности Турции взять на себя роль посредника и принять мирные переговоры с Россией.
Кроме того, турецкий лидер отметил важность реструктуризации зернового коридора, и что он продолжает дипломатические контакты с этой целью.
Что о разговоре сообщил Зеленский
В то же время пресс-служба президента не сообщала о предложении турецкого лидера о посредничестве в переговорах.
Там рассказали, что во время разговора Зеленский проинформировал Эрдогана о готовящейся новой встрече на уровне советников, которая состоится в Давосе, и пригласил представителя Турции.
"Отдельное внимание во время разговора уделили пункту Формулы мира о возвращении всех пленных и депортированных. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех других — взрослых и детей, воинов и гражданских, — которые содержатся в российской неволе", — говорится в сообщении.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о зерновом соглашении. Лидер мусульманской страны отметил, что планирует поговорить с Путиным о возобновлении Черноморской инициативы по привлечению Украины и России.
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