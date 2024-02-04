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Евакуаційні потяги з Донецької області будуть їздити по-іншому — який графік

4 лютого 2024 13:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Евакуаційні потяги з Донецької області будуть їздити по-іншому — який графік
Прибуття евакуаційного потяга. Фото ілюстративне: Східний варіант
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Евакуація з Донецької області до Житомирської з суботи, 4 лютого,  здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на вісім днів по парних числах. На евакуйованих очікує безкоштовне житло, виплати допомоги, гуманітарна, психологічна та медична допомоги.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Евакуація з Донецької області

Евакуйованим передбачені такі соціальні гарантії:

  • безкоштовне житло у місцях компактного проживання в Житомирській області;
  • виплата допомоги на проживання ВПО;
  • гуманітарна, психологічна та медична допомога.

Що необхідно для евакуації

Люди мають залишити заявку за телефонами: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю телефонуйте за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Після цього необхідно дістатися до місця збору (про це повідомляють під час запису), звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську.

Раніше ми повідомляли, що представник військової адміністрації Києва Михайло Шаманов заявив, що у разі атаки населення буде негайно перевезено до спеціально обладнаних Пунктів Незламності. У цих місцях люди зможуть встановити зв'язок із близькими, а також отримати гарячі напої та підтримку психологів.

Нагадуємо, що на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

війна
евакуація
Україна
Донецька область
Житомирська область

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