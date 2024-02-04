Евакуаційні потяги з Донецької області будуть їздити по-іншому — який графік
Евакуація з Донецької області до Житомирської з суботи, 4 лютого, здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на вісім днів по парних числах. На евакуйованих очікує безкоштовне житло, виплати допомоги, гуманітарна, психологічна та медична допомоги.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Евакуація з Донецької області
Евакуйованим передбачені такі соціальні гарантії:
- безкоштовне житло у місцях компактного проживання в Житомирській області;
- виплата допомоги на проживання ВПО;
- гуманітарна, психологічна та медична допомога.
Що необхідно для евакуації
Люди мають залишити заявку за телефонами: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.
Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю телефонуйте за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.
Після цього необхідно дістатися до місця збору (про це повідомляють під час запису), звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську.
Раніше ми повідомляли, що представник військової адміністрації Києва Михайло Шаманов заявив, що у разі атаки населення буде негайно перевезено до спеціально обладнаних Пунктів Незламності. У цих місцях люди зможуть встановити зв'язок із близькими, а також отримати гарячі напої та підтримку психологів.
Нагадуємо, що на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.
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