Эвакуационные поезда из Донецкой области будут ездить по-другому — какой график

Прибытие эвакуационного состава. Фото иллюстративный: Восточный вариант

Эвакуация из Донецкой области в Житомирскую с субботы, 4 февраля, будет осуществляться специальным поездом один раз в восемь дней по четным числам. Эвакуированных ожидает бесплатное жилье, выплаты пособия, гуманитарная, психологическая и медицинская помощь.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Эвакуированным предусмотрены следующие социальные гарантии:

бесплатное жилье в местах компактного проживания в Житомирской области;

выплата пособия на проживание ВПЛ;

гуманитарная, психологическая и медицинская помощь.

Что необходимо для эвакуации

Люди должны оставить заявку по телефону: (098) 890-33-18 или (066) 285-62-90.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью звоните по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

После этого необходимо добраться до места сбора (об этом сообщают во время записи), откуда будет бесплатный подвоз в эвакуационный поезд в Покровске.

Ранее мы сообщали, что представитель военной администрации Киева Михаил Шаманов заявил, что в случае атаки население будет немедленно перевезено в специально оборудованные Пункты Несокрушимости. В этих местах люди могут установить связь с близкими, а также получить горячие напитки и поддержку психологов.

Напоминаем, что в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской общинах Купянского района.