F-16 в Україні — як винищувачі допомагають боротися з атаками РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Західні винищувачі F-16 вже успішно працюють в небі над Україною. Під час масованої атаки Росії 26 серпня літаки збили деякі ворожі ракети.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

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Зеленський розповів, що літаки F-16 вже збили деякі ракети протягом вчорашньої російської атаки. За його словами, західні винищувачі — це хороший результат для України під час цієї війни. Він подякував партнерам за таку допомогу, але водночас наголосив, що цього не досить.

Президент також зазначив, що Україна не готова обмінювати територію України в рамках будь-яких переговорів з РФ.

"Це складно. Бо це рішення залежатиме від підтримки наших колег. Сподіваюсь працюватимуть далі і швидше", — заявив глава держави.