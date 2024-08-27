F-16 в Украине — как истребители помогают бороться с атаками РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Западные истребители F-16 уже успешно работают в небе над Украиной. В ходе массированной атаки России 26 августа самолеты сбили некоторые вражеские ракеты.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

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Зеленский рассказал, что самолеты F-16 уже сбили некоторые ракеты во время вчерашней российской атаки. По его словам, западные истребители — это хороший результат для Украины во время этой войны. Он поблагодарил партнеров за такую помощь, но в то же время подчеркнул, что этого недостаточно.

Президент также отметил, что Украина не готова обменивать территорию Украины в рамках каких-либо переговоров с РФ.

"Это сложно. Потому что это решение будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, будут работать дальше и быстрее", — заявил глава государства.