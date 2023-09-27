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F-16 з AMRAAM можуть знищити усю російську авіацію, — полковник ЗСУ

27 вересня 2023 23:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
F-16 з AMRAAM можуть знищити усю російську авіацію, — полковник ЗСУ
Запуск ракети AMRAAM. Фото: U.S. Air Force
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Літаки F-16 з керованими ракетами AMRAAM дадуть можливість ЗСУ повністю перемогти авіацію окупаційних військ. Йдеться не тільки про літаки, а й про військові гелікоптери російських військ в Україні.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Не тільки Су-35

За словами Петра Черника, цілями ракет AMRAAM, запущених з F-16, стануть не тільки винищувачі Су-30 та Су-35.

"Комбінація F-16 та AMRAAM з відстані у межах 120-150 км дозволить ЗСУ знищити усю бомбардувальну авіацію, яка завдає ударів по лінії фронту", — упевнений експерт.

Йдеться, зокрема, про штурмовик Су-25 "Грач", який завдає ударів касетними ракетами з відстані від 3 до 6 кілометрів до цілі, чи про Су-24.

Під ударом опиняться також і гелікоптери окупаційних військ.

Навіщо AMRAAM система GPS

Однією із причин такої успішної боротьби з російською авіацією є система GPS, яка тільки на 5% використовується у цивільному житті, а на 95% — це військові технології, які використовують американські літаки F-16.

"Завдяки цим технологіям F-16 десь за 340 км уже "бачить" російський літак", — підкреслив полковник ЗСУ.

А умови наведення у ракеті AMRAAM такі, що ціль, яка захоплена цією системою, уже є приреченою.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Пентагон оголосив про свій намір придбати у Raytheon ракети типу "повітря-повітря" середнього радіуса дії AMRAAM для українських Збройних сил. Контракт із компанією, що базується в Аризоні, має бути завершений до кінця листопада 2024 року.

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