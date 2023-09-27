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F-16 с AMRAAM могут уничтожить всю российскую авиацию, — полковник ВСУ

27 сентября 2023 23:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
F-16 с AMRAAM могут уничтожить всю российскую авиацию, — полковник ВСУ
Запуск ракеты AMRAAM. Фото: US Air Force
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Самолеты F-16 с управляемыми ракетами AMRAAM дадут возможность ВСУ полностью победить авиацию оккупационных войск. Речь идет не только о самолетах, но и о военных вертолетах российских войск в Украине.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Не только Су-35

По словам Петра Черника, целями ракет AMRAAM, запущенных с F-16, станут не только истребители Су-30 и Су-35.

"Комбинация F-16 и AMRAAM с расстояния в пределах 120-150 км позволит ВСУ уничтожить всю бомбардировочную авиацию, которая наносит удары по линии фронта", — уверен эксперт.

Речь идет, в частности, о штурмовике Су-25 "Грач", который наносит удары кассетными ракетами с расстояния от 3 до 6 километров до цели, или о Су-24.

Под ударом окажутся также и вертолеты оккупационных войск.

Зачем AMRAAM система GPS

Одной из причин столь успешной борьбы с российской авиацией является система GPS, которая только на 5% используется в гражданской жизни, а на 95% — это военные технологии, которые используют американские самолеты F-16.

"Благодаря этим технологиям F-16 где-то за 340 км уже "видит" российский самолет", — подчеркнул полковник ВСУ.

А условия наведения в ракете AMRAAM таковы, что цель, захваченная этой системой, уже обречена.

Напомним, в сентябре стало известно, что Пентагон объявил о своем намерении приобрести у Raytheon ракеты типа "воздух-воздух" среднего радиуса действия AMRAAM для украинских вооруженных сил. Контракт с компанией, базирующейся в Аризоне, должен быть завершен до конца ноября 2024 года.

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