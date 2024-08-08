Україна законтрактувала 1 млн дронів власного виробництва

Очільник Мінцифри Михайло Федоров. Фото: armyinform

Наприкінці минулого року Президент України Володимир Зеленський поставив завдання виробити один мільйон безпілотників за рік. Однак держава вже встигла законтрактувати таку кількість БпЛА для Сил оборони.

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у четвер, 8 серпня.

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"Виконали завдання навіть швидше — і вже законтрактували мільйон "пташок". Результати роботи цих дронів на фронті ви бачите щодня в новинах і звітах Генштабу", — йдеться у повідомленні.

Федоров зауважив, що два роки тому країна фактично з нуля почала розвивати ринок безпілотників та мала сім виробників, у яких могла їх купувати. Наразі в країні налічується понад 100 компаній, які виробляють дрони і саме виробництво зросло в 100 разів.

"Також зараз 96% дронів, які закуповує держава, — саме українського виробництва. Це суперпоказник і результат послідовних рішень від ключових стейкхолдерів", — наголосив міністр.

Наприклад, маржинальність зросла до 25%, в той час, як у країнах НАТО вона становить 17%. Також вдалося прибрати зайву бюрократію, скасувати ПДВ на ввезення дронів та комплектуючих.

Федоров додав, що українське виробництво й надалі зростатиме, компанії масштабуються й удосконалюють свої розробки. Лише у липні українські військові використали більше дронів, аніж російська армія.

Скриншот допису Федорова