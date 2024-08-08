Украина законтрактовала 1 млн дронов собственного производства

Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: armyinform

В конце прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу произвести один миллион беспилотников за год. Однако государство уже успело законтрактовать такое количество БпЛА для Сил обороны.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в четверг, 8 августа.

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"Выполнили задание даже быстрее — и уже законтрактовали миллион "птичек". Результаты работы этих дронов на фронте вы видите каждый день в новостях и отчетах Генштаба", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что два года назад страна фактически с нуля начала развивать рынок беспилотников и имела семь производителей, у которых их могла покупать. В настоящее время в стране насчитывается более 100 компаний, производящих дроны и само производство выросло в 100 раз.

"Также сейчас 96% закупаемых государством дронов — именно украинского производства. Это суперпоказатель и результат последовательных решений от ключевых стейкхолдеров", — подчеркнул министр.

Например, маржинальность выросла до 25%, в то время как в странах НАТО она составляет 17%. Также удалось убрать излишнюю бюрократию, отменить НДС на ввоз дронов и комплектующих.

Федоров добавил, что украинское производство и дальше будет расти, компании масштабируются и совершенствуют свои разработки. Только в июле украинские военные использовали больше дронов, чем российская армия.

Скриншот сообщения Федорова