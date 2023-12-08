Фінляндія не погодилась видати Україні нациста Петровського — яка причина
Фінляндія відмовилась екстрадувати в Україні воєнного злочинця Яна Петровського. Верховний суд країни заявив, що в українських в'язних "неналежні умови" і в нашій державі йому "загрожуватиме становище, що принижує гідність".
Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.
Фінляндія відмовляється видати Україні Петровського
Як відомо, Верховний суд Фінляндії відмовив видати Україні воєнного злочинця Яна Петровського, який є одним із лідерів нацистського угруповання ДШРГ "Русич". Там заявили, що в українських в'язницях "неприйнятні умови для утримання". Окрім того, судді вважають, що Петровському "загрожуватиме становище, що принижує гідність", якщо його екстрадують в Україну.
Водночас представник злочинця Хейкі Лампела заявив, що термін ув'язнення Петровського незабаром закінчиться.
Що відомо про Яна Петровського
Ян Петровський — російський найманець, відомий під позивним "Слов'янин". Учасник війни на сході України, інтервенції в Сирії та повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Довгий час проживав у Норвегії, проте 2016 року його депортували до Росії, оскільки він вважався загрозою безпеці. Сам називає себе "російським націоналістом і патріотом".
Нагадаємо, затримали Яна Петровського у Фінляндії у серпні 2023 року. Він мав зв'язки з "вагнерівцями" та під санкції ЄС та США.
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