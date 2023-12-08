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Фінляндія не погодилась видати Україні нациста Петровського — яка причина

8 грудня 2023 12:53
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Фінляндія не погодилась видати Україні нациста Петровського — яка причина
Воєнний злочинець Ян Петровський. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Фінляндія відмовилась екстрадувати в Україні воєнного злочинця Яна Петровського. Верховний суд країни заявив, що в українських в'язних "неналежні умови" і в нашій державі йому "загрожуватиме становище, що принижує гідність".

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat

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Фінляндія відмовляється видати Україні Петровського 

Як відомо, Верховний суд Фінляндії відмовив видати Україні воєнного злочинця Яна Петровського, який є одним із лідерів нацистського угруповання ДШРГ "Русич". Там заявили, що в українських в'язницях "неприйнятні умови для утримання". Окрім того, судді вважають, що Петровському "загрожуватиме становище, що принижує гідність", якщо його екстрадують в Україну.

Водночас представник злочинця Хейкі Лампела заявив, що термін ув'язнення Петровського незабаром закінчиться.

Що відомо про Яна Петровського

Ян Петровський — російський найманець, відомий під позивним "Слов'янин". Учасник війни на сході України, інтервенції в Сирії та повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Довгий час проживав у Норвегії, проте 2016 року його депортували до Росії, оскільки він вважався загрозою безпеці.  Сам називає себе "російським націоналістом і патріотом".

Нагадаємо, затримали Яна Петровського у Фінляндії у серпні 2023 року. Він мав зв'язки з "вагнерівцями" та під санкції ЄС та США. 

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